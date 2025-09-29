Цяла Варна разчита на девет обществени тоалетни

Общината наема химически, граждани недоволни от хигиената

Не се сбъдна идеята да са безплатни

Варна приключва успешен летен сезон с прираст на туристите. Един от големите проблеми на гостите, а и на жителите на града обаче остава нерешен вече пета година. В целия град работят само 9 от общо наличните 21 обществени тоалетни. Останалите са затворени и се рушат, а често хора се облекчават по стълбите им. Причината е, че концесията на обектите е изтекла през 2020 г. Фирмата, която ги е стопанисвала - “Варна клийн сървиз”, продължава да поддържа деветте тоалетни срещу месечен наем, става ясно от отговор на администрацията на питане на общинския съветник Диян Атанасов.

На ключови места - до сцена “Раковината” в Морската градина, до цветния пазар на “Чаталджа”, на ул. “Заменхоф”, тоалетните вече са негодни за експлоатация. Така е и на ул. “Антим I” до Регионалния исторически музей, където целогодишно паркират автобуси с туристи. За да могат да облекчат естествените си физиологични нужди, там са поставени химически тоалетни. Те обаче рядко се почистват, алармира преди дни в социалните мрежи варненка. Възмутена от миризмата, през лятото тя подала два сигнала до кметството и получила сух отговор, че тоалетните са взети под наем и за тях отговаря външна фирма.

В отговора си до общинския съветник от администрацията посочват, че се обследват възможностите за икономически най-целесъобразното възстановяване на съществуващите обществени тоалетни, изграждането на нови и ефективното им управление. Докато това се случи, за задоволяване на обществените потребности и обезпечаването на масови събития по неотложност ще се ползват химически тоалетни. Такава обществена поръчка за над 93 000 лв. без ДДС бе обявена през юли.

В края на миналата година от “Възраждане” предложиха общината да поеме грижата за всички обществени тоалетни и те да се ползват безплатно, подобно на практиката в други европейски градове. Вносителите изтъкнаха, че така ще намалеят случаите на вандализъм и ще се подобри хигиената в града, която е задължителна за всеки туристически център. Въпреки че комисията по обществен ред към местния парламент одобри идеята, тази по собственост и стопанство не я прие.