Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1

08.35 Фрийстайл ски: Световна купа в Гудаури, ски крос Евроспорт 2

10.00 Мото GP, спринт за Гран при на Тайланд МАХ Спорт 4

10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

10.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Алмати, ски бабуни, двойки, мъже и жени Евроспорт 2

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, спускане, жени Евроспорт 1

12.00 „Крумовград“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.30 Сноуборд: Световна купа в Ерзурум, сноуборд крос Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2

13.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, мъже Евроспорт 1

13.00 Биатлон, световно първенство, девойки до 18 г. БНТ 3

14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.10 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

14.15 „Кристъл Палас“ - „Милуол“ Диема спорт 2

14.15 „Престън“ - „Бърнли“ Нова спорт

14.30 „Локомотив“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

14.30 „Лийдс“ - „Уест Бромич“ Диема спорт 3

14.30 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, скиатлон, мъже Евроспорт 1

14.30 Колоездене: Хет Нювсблад, мъже Евроспорт 2

15.00 „Жирона“ - „Селта“ МАХ Спорт 4

16.00 „Аталанта“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3

16.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1

16.15 Биатлон, световно първенство, девойки до 18 г. БНТ 3

16.30 „Санкт Паули“- „Борусия“ (Дортмунд) Диема спорт 3

16.45 „Спартак“ - „Берое“ Диема спорт

17.00 „Борнемут“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 2

17.00 „Мидълзбро“ - „Дарби Каунти“ Нова спорт

17.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

17.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, ски бягане, мъже Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Хет Нювсблад, жени Евроспорт 2

17.15 „Райо Валекано“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4

17.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1

19.00 „Наполи“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Берое“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 2

19.00 Борба, ранкинг серии, жени и класически стил БНТ 3

19.30 „Бетис“ - „Реал“ МАХ Спорт 4

19.45 „Манчестър Сити“ - „Плимут“ Диема спорт 2

19.45 „Гоу Ахед Игълс“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг

20.00 „Ланс“ - „Льо Авър“ Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, трети ден Евроспорт 2

21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

21.30 „Карлсруе“ - „Кьолн“ Диема спорт 3

21.30 Волейбол, мач от Серия А1 МАХ Спорт 1

21.45 „Удинезе“ - „Парма“ МАХ Спорт 3

22.00 „Атлетико“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

22.00 „Фейенорд“ - НЕК Ринг

22.05 ПСЖ - „Лил“ Диема спорт

23.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

01.00 НХЛ, „Кълъмбъс“ - „Детройт“ МАХ Спорт 3

01.00 НБА, „Шарлът“ - „Вашингтон“ Диема спорт 2

02.00 UFC, Капе срещу Алмабайев МАХ Спорт 1