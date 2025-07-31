Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
10.00 Волейбол, Франция - Словения МАХ Спорт 2
13.15 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.00 Волейбол, Япония - Полша МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
16.15 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
19.00 ХИК – Арда Диема спорт 2
19.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3
20.00 Рали, световен шампионат, Финландия МАХ Спорт 2
20.45 Истанбул ББ – Черно море Диема спорт 3
22.00 Брага – Левски Диема спорт
22.00 Голф: PGA тур, Уиндaм чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.45 Спортинг – Бенфика Ринг
02.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3