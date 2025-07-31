Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1

10.00 Волейбол, Франция - Словения МАХ Спорт 2

13.15 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

14.00 Волейбол, Япония - Полша МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2

16.15 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени Евроспорт 1

18.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1

19.00 ХИК – Арда Диема спорт 2

19.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3

20.00 Рали, световен шампионат, Финландия МАХ Спорт 2

20.45 Истанбул ББ – Черно море Диема спорт 3

22.00 Брага – Левски Диема спорт

22.00 Голф: PGA тур, Уиндaм чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

22.45 Спортинг – Бенфика Ринг

02.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3

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