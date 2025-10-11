Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Още по темата: Асоциация на прокурорите излезе с позиция по делото "Коцев" 18.09.2025 11:46

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Софийският градски съд не уважи молбата за изменение на мярката за неотклонение в по-лека.

В съдебна зала бяха представени разпитите на трима нови свидетели. Двама бизнесмени Николай Иванов и Ивелин Иванов и на чужд гражданин - инвеститор, който е с тайна самоличност. В началото на разпита той е поискал да бъде защитен свидетел, като е изразил опасения за живота си.

Новите свидетели са разказали, че на тях също са им били искани подкупи, но във връзка с процедури за изготвянето на Подробни устройствени планове във връзка с техни инвестиционни проекти. В съдебна зала от прокуратурата прочетоха части от показанията, според които процедурите били бавени, въпреки изрядните документи и приближени на Благомир Коцев, включително негови роднини искали пари, за да бъдат одобрени ПУП-овете. Свидетелят с тайна самоличност е разпитан с преводач от руски език.

"Този свидетел, явно по спешност вчера в 14:50 е привикан в КПК в град София. Това е след определението на Апелативен съд София. Така че по спешност са впрегнати всякакви приоми и способи и това лице е доведено в София от Варна. Единственото, което знаем е, че е рускоговорящ. Това лице не твърди, че е давало подкуп. Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но той не е дал такъв подкуп", каза Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев.

"Човекът сочи точно какви суми е дал, кога ги е дал, колко пъти са му ги искали, къде и къде ги е дал. Свидетелят е разпитан на вчерашна дата. На вчерашна дата е взета защита по отношение на молба от него, саморъчна, в която е изложил притесненията си, страха за живота на себе си и близките си, изложил е и конкретика, така също и на неговите бизнес инициативи в страната. Множество свидетели дават подробни и хронологични показания за системни корупционни практики, извършвани с конкретен Modus operandi, като се сочи, че един от извършителите на тази процесна престъпна дейност е обвиняемия Коцев, който е невинен до доказване на противното", коментира Ангел Кънев, зам.-градски прокурор на София.