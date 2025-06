Сър Ридли Скот - Неуморният кино майстор

Британският майстор сър Ридли Скот и на 87 години продължава да работи активно и смело гледа към познатите за него кино върхове. Той обяви, че тази есен започва снимките на биографичен филм за легендарната група "Би Джийс". Филмът на "Парамаунт Пикчърс" ще проследи историята на тримата братя от детството през годините им на слава до смъртта на близнаците Морис и Робин Гиб. Ридли Скот е един от най-продуктивните режисьори – за 4 години той стовари на голям екран "Наполеон", "Домът на Гучи", "Последният дуел" и „Гладиатор 2“.

Сър Ридли Скот отдавна мечтаел да претвори на големия екран историята на групата, съставена от братята Бари, Морис и Робин Гиб. Според предварителния план снимките трябва да започнат през ноември. Продукцията ще разкаже цялата история на легендарната група и ще обхване невероятното им влияние върху дискотечната музика благодарение на саундтрака, който братя Гиб създават за филма "Треска в събота вечер" (1977) с Джон Траволта в главната роля.

Ридли Скот вече е започнал процеса на избор на актьори за ролите на тримата братя, но на този етап запазва мълчание относно това кой може да се превъплъти в образите на изпълнителите на хитове като How Deep Is Your Love, Night Fever и Stayin' Alive.

Единственият жив член на групата е 78-годишният Бари Гиб. Тримата братя работят заедно до смъртта на Морис Гиб през 2003 г. През 2009 г. съставът е отново реформиран, но се разпада окончателно отново през 2012 г., когато умира и другият близнак – Робин Гиб.

„Би Джийс“ се класират шести по най-много продажби за всички времена. При включването им в залата на славата на рокендрола през 1997 г. на тяхната почетна грамота е написано, че само Елвис Пресли, „Бийтълс“, Майкъл Джексън, Гарт Брукс и Пол Маккартни са надминавали по продажби „Би Джийс“.

Последният филм на Ридли Скот е „Гладиатор II“, продължение на неговия касов хит от 2000 г. Първият „Гладиатор“ стана вторият най-касов филми за годината, получи дванадесет номинации за „Оскар“ (от които спечели пет, включително за най-добър филм и най-добра мъжка роля на Ръсел Кроу). С Пол Мескал в главната роля, втората част, чиято премиера бе през октомври, донесе повече от 320 милиона долара в световния боксофис.

Общото мнение на публиката и критиката обаче беше, че „Гладиатор II“ е успешно зрелищно продължение, подходящо за феновете на епичните саги, но не предлага нещо съществено ново спрямо оригинала. Дензъл Уошингтън е най-силният елемент, докато Пол Мескал блести, но не се доближава до уникалното изпълнение на Ръсел Кроу в първия филм.

Въпреки спорните отзиви, сега публиката гледа с големи очаквания към предстоящата лента, която освен всичко други ще събуди носталгия в меломаните, израснали с музиката на „Би Джийс“. Едно е сигурно – на 87 Ридли Скот продължава да е могъща културна сила в англоезичното кино. Преди години той възкреси две от старите си класики - “Пришълецът” и “Блейд Рънър” съответно с “Пришълецът: Завет” и “Блейд Рънър 2049”. Ридли Скот бе режисьор на първото произведение и участва активно в създаването на второто. “Пришълецът” и “Блейд Рънър” са ценни свидетелства за визуалния гений на режисьора, наричан от някои коментатори и “Рембранд на киното”. Двата шедьовъра са и причината Ридли Скот да бъде описван и като “Маестрото на мрака”. Той е ненадминат композитор на страшни, вълнуващи, дистопични светове, в които чудовища и андроиди съжителства с човешките същества по кошмарни и интригуващи начини.

През 2003-а Скот е посветен в рицарство от кралица Елизабет II в Бъкингамския дворец за заслугите си към британската филмова индустрия. След церемонията големият режисьор каза: “Когато бях момче и израствах и се формирах като личност в Южен Шийлдс, никога не съм си представял, че някога е възможно да получа такова призвание. Дори не ми е минавало през ума. Приемам тази чест със смирение и смятам, че тя още един път разпознава отличното качество на британската филмова индустрия.”

Ще има ли „Гладиатор 3“?

На Ридли Скот му трябваха 20 години да се върне на древноримската арена в Колизеума за продължение на суперхита „Гладиатор“, но още преди премиерата на втората част каза, че е готов да снима и трети филм от поредицата. Пред The Hollywood Reporter режисьорът заяви, че се е вдъхновил за сагата от три част от "Кръстникът" на Франсис Форд Копола. "Много искам да направя "Гладиатор III". Имам идеите и горивото", отсича Скот. И по-рано той е споменавал, че вижда "Гладиатор" като серия от три филма, които смислено да се допълват един друг, но не е уточнявал кога смята да заснеме третия филм, след като вторият му отне 20 години.

Направи най-великите филми

За мен е просто: смятам, че Ридли Скот е един от най-великите визуални артисти на нашето време и се чувствам привилегирован, че иска да работи с мен – така че се оставям на течението, когато той поеме нещата в своите ръце. Той направи едни от най-великите филми, а аз направих една от най-добрите си роли благодарение на него. Той умее да изкара най-доброто от всеки.

Актьорът Ръсел Кроу

Пренася те в други светове

Винаги съм бил огромен фен на Ридли Скот, особено когато бях дете. „Пришълецът“ и „Блейд Рънър“ направо ме взривиха, защото създаваха тези изключителни светове, в които потъваш напълно. Бях и огромен фен на Стенли Кубрик по сходни причини. И до днес очаквам с нетърпение всеки следващ кино епос от Ридли Скот и знам, че има с какво да ни изненада.

Режисьорът Кристофър Нолан

Един от най-добрите живи режисьори

Това е филм на Ридли Скот — това означава същото за мен, както преди 10 или 20 години... Мисля, че понеже той прави толкова много филми, понякога забравяме, че е един от най-великите живи режисьори днес — без съмнение, точка. В първия ден на снимките ми каза - „Изнервен ли си? Твоите нерви не ми вършат никаква пуста работа“, и ми помогна много.

Актьорът Пол Мескал за „Гладиатор 2“