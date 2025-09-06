Тенисът обедини България! Иванов е велик!

Тенисът обедини България в деня на Съединението. Погледите на всички бяха приковани към Ню Йорк и Флашимнг Медоу. Там двама български лъва играха финал на Ю Ес Оупън. Иван Иванов победи Александър Василев с 2:0. Каква по-голяма гордост в деня на националния празник!

Иванов написа история на тениса ни. Той е първият с два поредни триумфа в турнири от Големия шлем, след като спечели Уимбълдън. Когато Иванов се роди през 2008 година, Григор Димитров също триумфира в Ню Йорк. След това стигна до полуфинали в турнири от Големия шлем. Сега звездата ни от школата на Рафаел Надал е голямата надежда на България.

След края на двубоя Иванов и Василев размениха суперлативи, а после се отправят към родината за мачове срещу Финландия в купа "Дейвис". И докато шампионът говори само на английски, Василев каза на бъгарски: "Днес е голям празник! Честито на всички българи!"

Тези две момчета донесоха много радост през 2025 година. Очакваме продължение на тяхната история.