Български финал! Иванов срещу Василев за титлата на Ю Ес оупън

Българският финал на Ю Ес оупън от мечта стана действителност! Иван Иванов и Александър Василев ще си оспорват титлата при юношите на последния турнир от Големия шлем за годината. Двамата стигнаха до мач за трофея помежду си, след като преди два месеца на Уимбълдън се разминаха, тъй като Василев отпадна на полуфинал, а впоследствие Иванов взе трофея.

Това осигури на 16-годишния варненец първото място в схемата и той се възползва по най-добрия начин. На полуфинала талантът отнесе с 6:1, 6:4 Зангар Нурланули (Казахстан) към втория си пореден финал на Шлема при предпоследнота си участие в юношески турнир.

За Василев отново бе по-трудно, но братовчедът на Григор Димитров намери път към обрата за крайното 2:6, 6:1, 6:0 срещу Луис Гуто Мигел (Бразилия).

Финалът е в нощта на събота срещу неделя.