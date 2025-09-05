Иванов срещу Василев? Напрежението ще е огромно

Българският финал на Уимбълдън не се състоя, но Иван Иванов и Александър Василев сякаш са решени да довършат мисията си в юношеския тенис преди да започнат кариерите си при мъжете. Два месеца по-късно двамата отново са на полуфинал на турнир от Големия шлем – Ю Ес оупън. Иванов, който дойде вНю Йорк като шампион от „свещената трева“ е поставен начело на схемата, спечели с 6:4, 0:7, 7:6 (3) сблъсъка си с Макс Шьонхаус, който вече се утвърджава като основният му съперник. Германецът спря 16-годишния варненец на полуфинала на Ролан Гарос, а месец по-късно Иванов взе реванш на същия етап по пътя към трофея в Лондон.

„Невероятно е, че България има двама юноши в топ 10 на ранглистата – заяви младият българин пред сайта на Международната тенис федерация (ИТФ). - Но в същото време напрежението щеше да е огромно, ако бяхме играли един срещу друг на Уимбълдън“.

Двамата се разминаха със сблъсък помежду си на турнирите „Чалънджър“ в София, където недотам именити, но много по-опитни съперници им показаха, че в мъжкия тенис нещата са съвсем различни. Но ето, че Иванов и Василев отново са пред възможността да направят „битка за България“ на върха на световния тенис. Макар и за юноши...

В Лондон братовчедът на Григор Димитров се препъна на предпоследното препятствие преди шампионския мач, но сега си осигури втори опит за стигне сблъсък за трофей – 6:3, 7:5 над Андрю Джонсън (САЩ).

„Загубата на Уимбълдън беше болезнена, това беше един от най-добрите турнири, на които съм играл, но не стигнах до финала – спомни си Василев. - Вдигна се много шум, че е възможно да има български финал, но това не се случи. Научих се да не гледам много напред, защото в тези мачове има много напрежение. В тениса психологическият аспект е много важен, трябва да си концентриран и да мислиш само за настоящето. Затова мисля само за следващия мач, но да, ако стигна до финала и го спечеля, ще е черешката на тортата“.

Тази вечер двамата застават срещу последните си съперници по пътя към така мечтания финал – Иванов има насреща си Зангар Нурланули (Казахстан), а Василев трябва да мери сили с Луис Гуто Мигел (Бразилия).