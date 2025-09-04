Синер прегази и Музети към полуфинала

Яник Синер се класира за полуфиналите на Откритото първенство по тенис на САЩ. Световният номер едно спечели италианския сблъсък с Лоренцо Музети с резултат 6:1, 6:4, 6:2 за два часа игра.

В битката за място на финал Синер ще се изправи срещу Феликс Оже Алиасим от Канада, който се наложи над Алекс де Минор (Австралия) - 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4).

Лидерът в схемата спечели първия сет, като го затвори със седем уинъра и три непредизвикани грешки, давайки само един гейм на опонента си.

Музети бе по-солиден във втория сет, но отново се пропука в края и загуби и него с 4:6.

В третия сет Синер отново вдигна оборотите и стигна до 6:2 по категоричен начин.