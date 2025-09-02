Александър Бублик след загуба с 1:6, 1:6, 1:6: Синер е като създаден от изкуствен интелект

Яник Синер не показва кой знае колко човешки черти от характера си на корта, но за сметка на това удря безпогрешно топката толкова, колкото е необходимо. На другия полюс е Александър Бублик, който е може би най-непредвидимият тенисист в последните години, а и един от много малкото с победи над лидера в ранглистата тази година. Руснакът с казахстански паспорт обаче се оказа най-лесното препятствие пред Синер от началото на Ю Ес оупън и отстъпи с 1:6, 1:6, 1:6 спора за място на четвъртфиналите.

„Яник е като създаден от изкуствен интелект, той е най-великият тенисист в историята“, заяви Бублик след тежкото поражение.

А един от феновете явно не остана доволен от няколкото кърпи и други пособия, които италианецът подхвърли към публиката и реши да си открадне нещо за сувенир. Той се възползва от момент, в който Синер спря за автографи и отвори ципа на сака му, за да бръкне вътре, но бдителната охрана го хвана и изведе. Това е втори подобен инцидент в Ню Йорк след недотам достойната проява на полски бизнесмен по време на мач на сънародника му Камил Майжак. Тогава тенисистът се опита да даде една от шапките си на дете край корта, но зрителят, по-късно разпознат като строителният предприемач Пьотър Шчерек, пребори хлапето и му отне сувенира. Впоследствие милионерът се извини и намери детето, за да му даде шапката.

Тази вечер са срещите от втория кръг на юношеската надпревара, като Иван Иванов има за съперник американеца Максуел Екстед, а Александър Василев трябва да играе с друг представител на домакините – Доминик Мозейчук.