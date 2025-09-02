И Лин Ю Тин няма да се бие на световното

Имане Хелиф отхвърли слуховете, че слага край на състезателната си кариера и ще си търси правата пред Спортния арбитраж в Лозана, след като се отказа от участие на световното първенство по бокс в Ливърпул. Причината е изискването на новата организация Световен бокс всички състезателки при жените да се подложат на хромозомен тест, което бе практика и на предшественикът й ИБА. Тъкмо затова алжирският боксьор при жените и Лин Ю Тин (Тайван) пропуснаха предишния мондиал през 2023 г., но пък участваха на олимпийските игри в Париж миналото лято, когато МОК пое администрацията на турнира. Тогава и двамата спечелиха златни медали, като по пътя към своя Тин отстрани Светлана Каменова. Сега обаче тайванският боксьор при жените също няма да се бие в Ливърпул, въпреки че първоначално обяви, че ще се подложи на тест и ще участва на мондиала.