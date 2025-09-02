Новите американци в Рилецо вече са трима

Баскетболният първенец Рилски спортист продължава ударната селекция за новия сезон, който започва с домакинство на квалификационния турнир за Шампионската лига в средата на месеца. След като „запълниха мястото под коша“ с двама американски центрове – Джейлън Томас и Майк Едуардс, в Самоков си осигуриха услугите и на сънародника ис Камау Стоукс, който играе като плеймейкър. 183-сантиметровият гард е на 29 години и е бивш съотборник на Иван Алипиев в румънския Стяуа, а има и стаж в в полския Староград, германския Сайънс Сити Йена, шведския Ньоршопинг, унгарския Кьорменд, чешкия Нимбурк, литовския Мажейкяк и финландския Кувот.

Междувременно стана ясна и програмата на НБЛ за редовния сезон. Тимът от Самоков започва защитата на титлата още в първия ден – 4 октомври, с домакинство срещу Миньор 2015 от 19,00 часа. Час по-рано е началото на първия мач Ботев 2012 – Берое, а на следващия ден са срещите Спартак – Левски и Академик Пд – Балкан. Последният мач от първия кръг е между Локомотив Пд и Черно море Тича, а Шумен почива. Варненци, които са вицешампион и носител на Купата на България от миналия сезон, също се подсилиха с гард вчера – в редиците им вече е британецът Джелани Уотсън-Гейл.