Япония спечели четири гейма срещу волейболистите в контрола

Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Япония с 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) в първата си контролна среща от подготовката за предстоящото Световно първенство във Филипините. Мачът се игра пред близо 14 000 зрители в зала "Ариаке Арена" в Токио.

Двата тима ще изиграят още една проверка утре (2 септември) от 13:00 часа българско време, отново в "Ариаке Арена".

В днешния двубой участие взеха всички български волейболисти, а стартовият състав бе: Симеон Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Александър Николов и либеро Дамян Колев.

Българският тим се държеше близо до своя съперник в първия тейм, но в заключителния етап японците засилиха началния си удар и приключиха гейма при 25:20. Във втората част националите показаха своя потенциал, като след пасив от 20:23, те изравниха до 24:24, но в следващите две разигравания домакините бяха безпогрешни и спечелиха с 26:24.

В третата част Преслав Петков влезе като централен блокировач на мястото на Илия Петков. И в този гейм българите се държаха близо до противника, но финалните точки отново бяха в полза на японците за 25:20 и крайно 3:0 в мача.

По предварителна договорка между двата щаба бе изигран и допълнителен четвърти гейм, спечелен от домакините с 25:15.

Най-резултатен за българския отбор бе Александър Николов с 16 точки (50% успеваемост в атака, 1 ас и 2 блокади). Националите се представиха добре на блокада, реализирайки 9 точки от този елемент. Проблемен се оказа началният удар, където бяха допуснати 21 грешки.