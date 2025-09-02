Казийски тренира с Локомотив Авиа

Матей Казийски явно вече е пълноценен играч на Локомотив Авиа. Най-успешният ни волейболист през новия век подписа договор с пловдивчани, но образът му с екип на тима очевидно бе изкуствено създаден, а още преди парафирането от ръководството на клуба уточниха, че 40-годишният ветеран може да играе само в определени мачове, докато самият Казийски започна подготовка в италианския Тренто.

Ден след подписването обаче Матей се появи в залата във фланелка на Локомотив Авиа и проведе тренировка с новите си съотборници под ръководството на старши-треньора Найден Найденов.

„Имаме добри отношения, той е професионалист, каквото се разбрахме, от негова страна няма проблем – обяви наставникът. - Със сигурност това ще бъде невероятен стимул за останалите момчета в отбора. Няма състезател, който да не се чувства добре, когато има такава личност до себе си. С него целите ни стават по-високи – да печелим всичко“.