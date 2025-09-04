Иванов и Василев продължават на четвъртфинали на Ю Ес оупън

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под №1 в схемата и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Победата е трета за Иванов на турнира, без да загуби сет, но тя не дойде никак лесно. Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе.

Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата. На четвъртфиналите Иван Иванов ще играе срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.

Александър Василев също се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев показа страхотен характер и победи със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия). Двубоят продължи 2 часа и 20 минути.

Преди този мач Василев спечели две поредни победи без да загуби сет, а за място на полуфиналите ще играе срещу Андрю Джонсън (САЩ). Българинът поведе с 3:0 в първия сет, допусна изравняване при 3:3, но с още един пробив във гейм №12 спечели първата част със 7:5. Василев беше пробит още в първия гейм на втората част и я загуби с 4:6. Третата част премина без нито една възможност за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Василев поведе с 9-7 точки и от първия си мачбол триумфира с победата.