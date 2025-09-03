Джокович срещу Алкарас за място на финала на Ю Ес оупън

Новак Джокович и Карлос Алкарас ще определят единия финалист на Ю Ес оупън при мъжете. Сърбинът победи в четири сета представителя на домакините Тейлър Фриц - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Джокович елиминира своя съперник след близо 3 часа и половина игра. Това ще бъде 14-и полуфинал за Новак на Флашинг медоус, както и рекорден 53-ти във всички турнири от Големия шлем.

Джокович проби още първото подаване на Фриц в мача и това му бе достатъчно, за да поеме контрол над първия сет и да го спечели с 6:3.

Сърбинът отново стигна пръв до брейк и във втората част, като това се случи в седмия гейм за 4:3, но след това Фриц успа да стигне до 5:5. Още в следващия гейм обаче Джокович направи нов пробив за 6:5, а впоследствие на свой сервис затвори сета със 7:5.

Фриц обаче не се предаде и стигна до пробив в четвъртия гейм на третия сет за 3:1, след което стигна до 6:3 в своя полза, връщайки интригата в мача.

В четвъртият сет всеки от двамата тенисисти печелеше своето подаване до 5:4 в полза на Джокович. Тогава Фриц сервираше за оставане в мача, и макар да спаси два мачбола, в крайна сметка отстъпи.

В битката за място на финал Джокович ще се изправи срещу Алкарас, който елиминира на 1/4-финалите Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:2, 6:4. Испанецът за трети път в кариера си ще играе сред най-добрите четири на заключителния за годината турнир от Големия шлем.

Алкарас започна мача с пробив още в първия гейм и спечели първия сет без да допуска да загуби подаването си. Във втория сет световният номер 2 отново проби още в първия гейм, но този път спечели и още веднъж подаването на Лехечка, за да поведе с два сета аванс след 75 минути на корта.

Най-завързан откъм интрига се оказа третият сет. В него Алкарас направи пробив едва в деветия гейм, но това му бе напълно достатъчно, за да запише третата си победа в четири мача срещу Лехечка.

Голямото предимство на испанеца в мача дойде от броя на завършващите удари, който бе 28:16 в негова полза. Освен това той не допусна и нито един брейкбол в мача, а в същото време създаде девет такива за себе си.