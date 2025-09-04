Анисимова отмъсти на Швьонтек за резила на Уимбълдън

Представителката на домакините Аманда Анисимова победи Ига Швьонтек (Полша) с 6:4, 6:3 в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. Успехът идва по-малко от два месеца, след като тя загуби от шесткратната шампионка от Големия шлем с 0:6, 0:6 във финала на Уимбълдън.

Анисимова, която е под номер 9 в схемата показа силна игра срещу шампионката на турнира за 2022 година. Преди няколко месеца в Лондон тя отстъпи от втората в света Швьонтек за едва 57 минути.

Анисимова започна колебливо и допусна ранен пробив, но успя бързо да се върне в мача. В първия сет решаващ се оказа последния 10-и гейм, в който Швьонтек се пропука и допусна втори пробив за 6:4.

Във втората част американката отново позволи ранен брейк, но отново бързо изравни, а в последствие получи аванс за 5:3, а след това на свой сервис реши всичко за крайното 6:3.

Аманда Анисимова достигна до третия си полуфинал в турнир от Големия шлем и първи на „Флашинг Медоус“. В четвъртък 24-годишната американка ще се изправи на полуфиналите срещу Наоми Осака. Японката се наложи над Каролина Мухова от Чехия с 6:4, 7:6 (3).

Осака, която се завърна в игра след майчинство продължава да впечатлява с представянето си в Ню Йорк. След равностоен първи сет, в който всяка от тенисистките печелеше подаването си, Осака успя да стигне до победата в самия край, пробивайки подаването на Мухова на 15 в десетия гейм за 6:4.

След това чехкинята поиска медицински таймаут, след който излезе още по-мотивирана. Във втория сет двете си размениха по два пробива, но накрая се стигна до тайбрек. Осака бе категорична със 7:3 и заслужи мястото си в следващата фаза.