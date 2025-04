Вашингтон определи като „нелепа“ възможността Киев да си върне загубените територии

Доналд Тръмп унизи френския президент Еманюел Макрон във Ватикана, като му забрани да участва на преговорите с Володимир Зеленски в базиликата „Свети Петър“. Това посочват руски и украински медии, позовавайки се на публикуваното от Белия дом видео от срещата.

Тръмп и Зеленски разговаряха насаме в продължение на около 15 минути преди траурната церемония на папа Франциск в събота. От кадрите е видно, че за срещата им първоначално са предвидени три стола. Двамата се отправят към тях, като са последвани от Еманюел Макрон, който изглежда, опитва да се включи в разговора. Американският президент му препречва пътя с ръка, след което двамата си разменят реплики. Видеото прекъсва, а на следващия кадър Тръмп и Зеленски разговарят, докато третият стол е дискретно преместен настрана.

Във френските политически среди също обърнаха внимание на ситуацията - лидерът на партия „Възход на Франция“ Никола Дюпон-Енян коментира, че Еманюел Макрон е бил унизен от Доналд Тръмп, поради което трябва да се оттегли. „Лакеят Макрон подкопава доверието във Франция, трябва да си отиде. Нужни са предсрочни президентски избори!“, призова Енян в социалната платформа X, споделяйки видеокадрите от римската базилика.

Френският президент впоследствие все пак разговаря със Зеленски на четири очи, след което заяви пред журналисти, че Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня и т.нар. „коалиция на желаещите“, ръководена от Франция и Великобритания, ще продължи да работи за постигането на целта. Зеленски от своя страна коментира, че срещата му с Тръмп може да се окаже историческа, ако се постигне обсъжданият от тях мирен край на войната.

След отпътуването си от Италия пък Тръмп разкритикува западната преса, по-специално - в. „Ню Йорк таймс“ и британския „Таймс“, че подкопават усилията му за мир, независимо каква сделка би успял да договори за Украйна. В коментара си в „Трут сошъл“ Тръмп нарича „нелепо“ настояването за връщане на загубените украински територии, обвинявайки своите предшественици Барак Обама и Джо Байдън за загубата на Крим и започването на войната.

След критиките към „Таймс“ друг британски вестник - „Телеграф“, написа, че срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Рим показва, че прекратяването на огъня е по-близо от всякога. Украинските отстъпки в края на войната са неизбежни, тъй като Русия има предимство в изтощителната кампания, посочва в статията си анализаторът Ричард Кемп.

Въпреки героизма на украинските войници на бойното поле и процъфтяващата военна индустрия в Киев, „страната не може да се бори сама вечно“, а

Тръмп няма намерение да се намесва активно във войната, пише Кемп. „Изглежда, че Украйна няма друг избор, освен да преговаря въз основа на последните мирни предложения на Тръмп или нещо подобно. Това включва ефективно отстъпване на голяма част от територията, която Украйна вече е загубила заради руската атака“, се казва в статията.

„Труд news” припомня, че миналата седмица САЩ изразиха намерението си де факто да признаят руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна. Това съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на проект, представен от специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф в Париж на 17 април. Според документа САЩ също така са посочили, че са готови де юре да признаят юрисдикцията на Русия над Крим. Снакциите срещу Русия ще бъдат отменени, а Москва и Вашингтон ще сключат икономическо сътрудничество в областта на енергетиката.

Украйна от своя страна ще бъде финансово компенсирана, получава гаранции за сигурност, възвръща си територия в Харковска област, както и възможност за преминаване по река Днепър на юг. Киев освен това ще може да се стреми към членство в Европейския съюз, но не и към членство в НАТО. Запорожката атомна електроцентрала пък ще бъде контролирана от САЩ, като електричеството ще бъде разпределяно между Русия и Украйна.

Руският президент Владимир Путин в същото време потвърди пред пратеника на Белия дом Стив Уиткоф готовността на Москва да преговаря за мир с Киев „без никакви предварителни условия“. „Владимир Путин потвърди по време на дискусията с Уиткоф, че руската страна е готова да възобнови преговорния процес с Украйна без никакви предварителни условия“, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Руският държавен глава и специалният пратеник на Белия дом се срещнаха в Москва за четвърти път тази година. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков коментира, че разговорът им е продължил повече от три часа и е бил „конструктивен и много полезен“: Зеленски е готов за безусловно прекратяване на огъня

