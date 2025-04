Укринформ: Над 8000 бивши затворници се присъединиха към украинската армия

От началото на април повече от 8000 бивши затворници – мъже и жени, са се присъединили към редиците на въоръжените сили на Украйна, а в момента се разглеждат около още 900 заявления, съобщи за Укринформ началникът на отдела за изпълнение на присъди към министерството на правосъдието Йевхен Хоробец.

🫡🇺🇦 At the moment, more than 8,000 former convicts have joined the ranks of the Armed Forces of Ukraine.



👊 Another 900 applications are currently under consideration. pic.twitter.com/1aN8lWbb7R