Челен сблъсък в Бургас: 24-годишен заспа зад волана

През последното денонощие в страната са регистрирани 10 тежки катастрофи

Челен сблъсък между лек автомобил и общински автобус е станал в събота сутринта в Бургас около 7:40 часа. По информация на МВР, причината за инцидента е, че 24-годишният шофьор заспал зад волана.

Автобусът е управляван от 48-годишен мъж, който не е пострадал. Младият шофьор е с контузия на коремната стена и гръдния кош и е настанен в болница в Бургас, без опасност за живота.

През последното денонощие в страната са регистрирани 10 тежки катастрофи, при които 17 души са ранени. В София са станали 13 леки пътнотранспортни произшествия, без пострадали.

От началото на ноември в България са станали 162 катастрофи с 18 загинали и 204 ранени, а от началото на годината броят на пътнотранспортните произшествия е 5 795, при които са загинали 389 души, а 7 218 са пострадали.