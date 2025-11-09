ВКС решава дали видинчанин, получил погрешка парите за сметосъбиране на Кюстендил, ще плаща лихва

Само разноските по делото са 8840 лева

Общината в Дупница води съдебни дела с видинчанин, получил неоснователно 100 000 лева, преведени му по погрешка, както и за лихвите за просрочването и разноските по процеса - общо към 118 000 лв.

Делото вероятно ще стигне и до Върховния касационен съд, съобщава БНР.

Случаят е от юни 2024 г., когато по погрешка на банковата сметка на видинчанина М. Г. по банков път от Общината превели 100 000 лева. Неговата банкова сметка била близка с тази на фирма, с която Общината има сключен договор за сметосъбиране.

Случаят беше предмет и на прокурорско разследване. Със свое решение от 23 декември 2024 г. Окръжният съд - Кюстендил постанови мъжът да заплати на Общината освен неоснователно преведената му сума от 100 000 лева и законна лихва около 9 000 лв, както и 8 840 лева разноски по делото. Мъжът обаче отказва да плаща лихвата и разноските.

Апелативният съд в София отмени решението на Кюстендилския съд в частта, с която М. Г. е осъден да заплати законна лихва и деловодните разноски. Решението е от 30 октомври 2025 год. и подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок.

Случаят още се коментира в града и по това доколко служителите на Общината имат вина и доколко видинчанинът има основание да не плаща поне лихвите и разноските по делото.