Катастрофа между два трамвая и бус в София

Тежка катастрофа с участието на два трамвая и микробус стана късно снощи край Централната жп гара в София.

Мотрисите, движещи се по линии 12 и 3, са излезли от релсите на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Мария Луиза". На кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София" се вижда и смачкания бус.

Според очевидци той се е забил в единия от трамваите, които е дерайлирал.

На мястото има засилено полицейско присъствие, медицински и аварийни екипи.

Според хора, които са били в района на катастрофата, полевият тест на шофьора на буса е показал наличието на алкохол.

До момента няма данни за пострадали пътници.