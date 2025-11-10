Ужас в Русенско: Множество сигнали за застреляни домашни кучета

След като миналата седмица екип на NOVA разказа за простреляно куче в русенското село Долно Абланово, още жители от региона потърсиха медията с подобни сигнали. Те твърдят, че и техните домашни любимци са били убити по сходен начин – докато били извеждани на разходка, някой е стрелял по тях отдалеч.

Пострадалите собственици смятат, че става дума за един и същи извършител, тъй като обстоятелствата при различните случаи са почти идентични. Някои дори опитали сами да разберат кой стои зад стрелбите.

„Всички мислим, че това е един и същи човек. Случаите са много и съм сигурна, че има и други пострадали. Говорим за домашни кучета – с чипове и паспорти. Но можем само да гадаем колко бездомни животни са убити“, разказа Кремена Радкова от село Червена вода.

Жената споделя, че видяла два тъмни джипа в района, когато било застреляно нейното куче. По думите ѝ изстрелът е произведен през прозореца на автомобил, докато животното било само на няколко метра зад нея.

„Бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели. Това беше умишлено“, категорична е тя.

След подаден сигнал в полицията били разпитани заподозрени, но делото е спряно и водено срещу неизвестен извършител. По-късно Кремена разбрала, че става дума за четири джипа с петима ловци.

Подобни случаи съобщават и други жители от региона. Виктор Цериг от Ново село казва, че кучето му е било застреляно в двора, а Татяна Димитрова от Просена споменава, че при нейния случай, макар да е имало дело, оръжието на извършителя е върнато.

Радкова твърди, че няма предприети действия срещу заподозрените ловци, сред които, според нея, има служители на полицията и представители на местната власт.

От полицията в Русе увериха, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство и се извършват проверки. На този етап обаче не е ясно дали всички стрелби са свързани. Сред хората обаче растат съмненията, че извършителите може би се прикриват.