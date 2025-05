5,7 по Рихтер удари Тайван

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер разтърси региона на Тайван около 10:53 местно време, показа справка в Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Данните показват, че е било с дълбочина 10 км и на около 30 км от брега.

A 5.7-magnitude earthquake jolted the waters off Hualien County, China's Taiwan, at a depth of 15 km, according to the China Earthquake Networks Center.



The earthquake was strongly felt in many parts of Taiwan, including Taipei. No casualties or damage have been reported so far.