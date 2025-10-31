80 фиданки червен дъб ще бъдат залесени на 14 ноември в търговищкия парк „Юкя“

Инициативата е на Клуб 200: Дъбче с бъдеще, Държавното горско стопанство в града, общинската фирма „Флора“ и ПОК „Доверие“.

Фиданките са произведени в разсадника на териториалното поделение край село Баячево и всички ще бъдат с размери 1-1,5 метра. Дръвчетата ще бъдат заплатени от Клуб 200: Дъбче с бъдеще, а служителите на ПОК „Доверие“ ще дарят по един работен ден в полза на кампанията.

Новата част от парка ще бъде на площ от 2 декара, като терена е предоставен от община Търговище. Организацията на залесяването е поверена на ДГС-Търговище, а последващите грижи за фиданките на служителите на фирма „Флора“.

От години залесяваме с наши фиданки парковите пространства в града ни, но сега дръвчетата са доста на брой, а и в кампанията ще участват много хора и организации. Радвам се, че всички възприеха идеята да използваме фиданки от вида червен дъб, защото те са красиви и ще радват нашите съграждани, каза директорът на ДГС-Търговище инж. Стела Атанасова. Според нея инициативата е прекрасна, получила е подкрепа от всички и благодарение на нея парка „Юкя“ ще продължи да се разраства за радост на търговищенци и гостите на града.