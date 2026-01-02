Борисов: Когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство

Самоувереност да има човек е много хубаво качество, да си самонадеян е лошо качество. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в ютюб канала на журналиста Явор Дачков, който разговаря с Борисов в централата на партията.

Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил, посочи Борисов. Подадохме оставка, защото всичко, което се правеше, има една дума – самонадеяност – без ГЕРБ всички го правеха, коментира Борисов.

Всичките ми изказвания бяха "до 1 януари ще има правителство, след 1 януари ще направя ревизия". Поне десет пъти публично го казах – до 1 януари. "И те, понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм – работи си нормално", коментира лидерът на ГЕРБ.

Няма по-добро място за живеене в света от Европейския съюз, няма друго място, където така масово младите българи да отиват да учат и да живеят, няма място, където демокрацията е в такъв разцвет, отговори Борисов на въпрос "не си ли купихме фабрика на 9 септември" във връзка с влизането ни в еврозоната. Това, че сме в Шенген със сухопътните граници, той определи като изключително важно, а за еврото коментира, че държавата се е подготвила, влезе, два дена вече е в еврозоната и дори критиците казват, че няма нещо, с което да се е променила системата, хората я възприемат.

Четири пъти се е увеличил брутният вътрешен продукт за 20 години. Брутният продукт е с ръст 3 процента за тази година, което ни нарежда в първите пет от европейските държави, коментира Бойко Борисов. По думите му, тази "приказка", че България е най-бедната в ЕС, вече не съществува – по покупателна способност. По статистика изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва, добави той.

Нарушиха се много от правилата, с които се ръководеше светът, коментира Бойко Борисов в интервюто. Той е убеден, че САЩ нямат и няма да имат по-добър партньор от Европа. Не считам, че ЕС е "потъващ кораб", проблемите, които има във всички останали държави извън Европа са огромни, коментира Борисов. Има дума лоялност, принцип, семейство. Двайсет години съм в европейското семейство заедно с моята партия. Ценностите ни са там, заяви Борисов.

Той коментира, че Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна. В територията на Русия не е влязъл никой, влязоха в територията на Украйна – суверенна, независима държава, отбеляза Борисов.

България за разлика от други държави поддържа и има перфектни отношения със САЩ, заяви Борисов, който посочи новото въоръжение за армията ни, сред което изтребителите F-16 и очакваните бойни машини "Страйкър".

Подкрепяме политика на президента Тръмп за мир. САЩ също са ни стратегически партньор, както и Европейската комисия, каза Бойко Борисов, който добави, че вижда, че се полагат усилия за мир.

Защо падна правителството, ако сме зависими, коментира Борисов на въпрос дали е изцяло независим от Пеевски.

Борисов каза още, че ни най-малко не го притеснява евентуално влизане на президента Радев на политическия терен, защото ще си покаже хората, ще го питат за „Боташ“ и ще носи отговорност. Хайде да влиза по-бързо, коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му, като слезе Радев с неговата партия, той трябва да убеди българите, че ръстът ще стане от 3 на 4 процента и как това ще се получи, как ще балансира между ЕК, която договаря сега новите фондове, и политиката на Тръмп. С Щатите сме партньори, а от Брюксел сме зависими и аз успявам да прекарам България по тоя тънък лед да сме добре и с двете велики сили, а с останалите имаме прагматични отношения, които ни пазят, посочи още Бойко Борисов.