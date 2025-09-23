Четвъртото издание на лагер Move Now събра деца от уязвими групи в Кърджали

За четвърта поредна година Българският Червен кръст и Алианц България организираха образователен лагер за младежи от уязвими групи, който е част от инициативата Move Now. От 10 до 12 септември в гр. Кърджали 30 деца прекараха три вдъхновяващи дни, изпълнени с обучения, ценни срещи и игри.

Необходимостта от подкрепа на младежи в риск е особено осезаема на фона на последните данни на Евростат, според които 24% от децата в ЕС са застрашени от бедност или социално изключване. България оглавява негативната класация с 35,1% от децата под 18 години, които попадат в тази категория - най-високият дял в страните от ЕС за 2024 г. Това означава, че всяко трето българско дете живее в риск от социална изолация, ограничен достъп до образование и ограничени възможности за развитие.

"Move Now е символ на движение напред и на вярата, че всяко дете заслужава равен шанс за образование, развитие и вдъхновение. За нас е мисия да подкрепяме младите хора и да инвестираме в бъдещето им, защото именно в тях се крие силата за по-добро утре. Като официален застраховател на Олимпийските и параолимпийските игри и компания силно ангажирана в това да подкрепя хора в неравностойно положение, сме щастливи че успяхме да вдъхновим младежите проактивно да планират бъдещето си", сподели Мария Каравасилева, ръководител "Маркет Мениджмънт" в Алианц България.

Програмата беше вдъхновяваща и пъстра мозайка от знания, предизвикателства и емоции, която даде на младежите не само практически умения, но и сила да вярват в себе си. Експерти от Алианц България показаха на участниците как да се ориентират в професионалния свят и как да сърфират безопасно в интернет в модулите "Кариерен компас" и "Киберсигурност". Гост-лектор бе финансистът и автор Младен Запрянов, който сподели ценни съвети за управлението на личните средства, а уъркшоп с представители на Фондация "Дечица" подпомогна децата да развият бизнес мислене и да генерират идеи. Доброволците на Български Младежки червен кръст - Кърджали обучиха младежите как да реагират в кризисни ситуации и ги запознаха с основните принципи на Червения кръст.

Незабравим момент за всички остана срещата с Мартин Чой, европейски шампион по мотоциклетизъм и партньор на Алианц България, който насърчи младите да мечтаят смело и да преследват целите си.

Лагерът обедини знанията с играта - децата се забавляваха с куизове, рисуване и "лов на съкровища", чрез които изследваха красотата на Кърджали и учеха нови неща. Усмивките, енергията и ентусиазмът им показаха, че Move Now не е просто лагер, а истинско изживяване и урок по доверие, сплотеност и надежда.