Запиши се и участвай във велопохода, организиран от „Булфарма“ и УМБАЛ „Пълмед“

По повод Световния ден на сърцето, холдингът „Булфарма“, част от който е Университетска болница „Пълмед“ и Отделението й по кардиохирургия, организират велопоход идната събота (27 септември). Под названието „Вело Пулс Пловдив 2025“, събитието ще популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве. Мотото на тазгодишния веломаратон е "Една мисия! Заедно правим сърцата по-силни!"

Към инициативата, която се планира да бъде ежегодна, се присъединиха и велоклубовете „Крива спица“ и „7 Хилс“.

Велопреходът е подходящ за лица над 16 години и изисква велосипед, пригоден за движение по пресечен терен и задължително носене на велосипедна каска, а маршрутът е подходящ и за начинаещи.

Във велопохода ще участват лекари, пациенти и любители на колоезденето – всички заедно, за да покажат, че активният и здравословен живот е ключът към по-здраво сърце. В събитието ще участват и хора с вдъхновяващи лични истории, които благодарение на модерната медицина и собствената си борба продължават живота си напред.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, който е и председател на болничното настоятелство към веригата лечебни заведения на „Булфарма”, ще благослови старта на велопохода.

Велопоходът, който ще е по пресечен терен, стартира на 27 септември (събота) в 09:30 ч. от Гребна база - Пловдив, а трасето е с дължина от 32 км. То ще бъде с маршрут на запад по поречието на р. Марица по комбинация от пътеки и черни пътища, след това на юг - по западния бряг на един от притоците на Марица - река Тъмръшка до с. Първенец, където ще бъде разположен подкрепителен пункт. Пътят обратно ще премине по източния бряг на река Тъмръшка и обратно до старт-финалната локация.

Желаещите да се включат в инициативата е необходимо да се запишат предварително тук: https://forms.gle/rNkALScGSjUZYry26

Повече информация за трасето и условията за участие вижте на фейсбук страницата на УМБАЛ „Пълмед“: https://www.facebook.com/YmballPulmed