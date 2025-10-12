37% от младите са били зависими от алкохол разкриха от сдружение ДоброТворчество

Новини

Около 2,3% е процентът на клинично диагностицираните хора с алкохолна зависимост, но в действителност броят е в пъти по-висок. социологическо изследване разкрива, че 37% от младите признават, че са били зависими от алкохол. Такива данни изнесоха от сдружение ДоброТворчество.

Вредите от алкохолизмът водят до тежки увреждания на черния дроб, мозъка и сърдечно-съдовата система, увеличава риска от злополуки и насилие и носи тежки последици за семейството и обществото. Оказва се, че всеки седми българин между 15 и 64 години е употребявал наркотици. При продължителна употреба, зависимостта води до хронични заболявания, повишена смъртност, както и социални и икономически щети.

При продължителна употреба, зависимостта води до хронични заболявания, повишена смъртност, както и социални и икономически щети. над 54 000 българи вече са се регистрирали официално като зависими от хазарт. Много от тях споделят, че пристрастяването е довело до финансови сривове, дългове, гняв, депресия, семейни конфликти и разводи.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

