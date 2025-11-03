Над 10,000 души са шофирали под въздействието на алкохол през 2024 година

Под въздействието на алкохол са шофирали 11,041 души през 2024 година в България, съобщават от сдружение ДоброТворчество. 4396 са имали концентрация над 1,25% в кръвта, което е престъпление според наказателния кодекс. Общо 7166 са тежките катастрофи с жертви или ранени през 2024 година.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).



