Известни личности застанаха зад кампанията “ Избери бъдещето, бъди отговорен.“ на сдружение ДоброТворчество

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

Проектът е насочен към най-уязвимата към зависимости група – младежите. Основната му цел е превенция на употребата и пристрастяването към наркотични вещества, алкохол и хазартни игри сред млади хора на възраст между 15 и 29 години. Предвидените дейности включват образователни и информационни кампании, открити дискусии и онлайн консултации.

Чрез тях проектът ще осигури широк достъп до подкрепа и информация за възможно най-много хора, изложени на риск от зависимости.

Зад тази кауза застанаха и хора със десетки хиляди последователи като Виктор Блъсков и Дамян Илиев – Дзами.

