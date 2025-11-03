Над 50% от децата в училище са консумирали алкохол през последните 30 дни

Според проучване на Националния център по обществено здраве и анализи между 52 и 53% от учениците у нас на възраст между 10 и 19 години са опитвали алкохол поне веднъж през живота си. Близо 53% от учениците между 15 и 18 пък признават, че са консумирали алкохол през последните 30 дни.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).