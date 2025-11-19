Стартира проект „Бъдеще за гората“ в защитени зони на Североизточното държавно предприятие

В началото на седмицата започна научната дейност по проекта „Изпълнение на мерки 46 и 48 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 на територията на Североизточно държавно предприятие ДП“ („Бъдеще за гората“), финансиран от Програма „Околна среда“ на ЕС.

Работата е насочена към проследяване на устойчивостта и възобновителните процеси в горски насаждения от типа Балкано-панонски церово-горунови гори – 91М0 в защитена зона BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ и Мизийски букови гори – 91W0 в защитена зона BG0000117 „Котленска планина“.

Първият експериментален обект е разположен в ДГС–Смядово, където лесовъдите ще прилагат различни методи за премахване на подлесната растителност, за да определят най-ефективния подход за младите гори в района и спецификите на местообитанието. Научната част по проекта се ръководи от доц. д-р Славчо Савев от ЛТУ – София, експерт по многофункционално стопанисване на горите и управление на гори в защитени зони. Експерименталната дейност ще се реализира в два подотдела в ДГС–Смядово, един в ДГС–Провадия и два в ДГС–Върбица, като всички обекти попадат в защитени зони по Натура 2000.

В тях ще бъдат обособени по пет-шест експериментални зони и пробни площи, които през следващите три години ще осигурят данни за оценка на приложените методи. Резултатите ще бъдат обобщени в края на проекта, а най-успешните практики ще бъдат внедрени в работата на териториалните поделения на СИДП. През последната седмица на ноември е предвидена демонстрационна среща в насажденията край Смядово и Провадия, на която доц. Савев ще представи методите и водещите индикатори. Поканени са експерти от други поделения и горски предприятия, както и граждани с интерес към темата.