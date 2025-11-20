Fibank отново подкрепя Sofia Christmas Fest

За поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред основните партньори на Sofia Christmas Fest. Това е едно от най-посещаваните коледни събития в столицата. Четвъртото издание на фестивала отваря врати на 21 ноември и ще превърне зоната пред НДК в празничен коледен град, който ще очарова посетителите до 28 декември.

Тази година акцентът е върху новата ледена пързалка над емблематичните фонтани на НДК, изградена специално за фестивала. В рамките на партньорството си със Sofia Christmas Fest, Fibank ще надгради присъствието си, както с повече места, даващи възможност за разплащания с карти, издадени от банката, така и в програмата на фестивала.

Паралелно с това, банката ще организира и Коледно парти за децата на своите служители, което ще се проведе в рамките на Sofia Christmas Fest. В миналогодишното събитие се включиха над 400 служители на банката със своите деца.

Sofia Christmas Fest обединява коледен базар, гурме зони, сцена за концерти и арт събития, детски атракциони, виенско колело, въртележки, тематични декорации и фермерски пазар. Тази година специална атракция ще бъде ретро коледен автобус със собствен маршрут в центъра на София. Официалното откриване ще се състои на 21 ноември от 18:30 ч.