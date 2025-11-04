Хиляди са шофирали под въздействието на алкохол през 2024 година, даннтие за катастрофи са шокиращи

Общият брой на тежките катастрофи с жертви или ранени през 2024 година е 7 166, съобщават от сдружение "ДоброТворчество". Междувременно през 2024 г. в България са отчетени 11 041 шофьори, заловени да карат под въздействие на алкохол. От тях 4 396 са концентрация над 1,25%.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).