Хиляди са шофирали под въздействието на алкохол през 2024 година, даннтие за катастрофи са шокиращи

Автор: Труд онлайн
Новини

Общият брой на тежките катастрофи с жертви или ранени през 2024 година е 7 166, съобщават от сдружение "ДоброТворчество". Междувременно през 2024 г. в България са отчетени 11 041 шофьори, заловени да карат под въздействие на алкохол. От тях 4 396 са концентрация над 1,25%. 

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

Още от (Новини)

Най-четени

Мнения