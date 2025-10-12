Сдружение ДоброТворчество и ММС започват проект за борба със зависимостите

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

Проектът е насочен към най-уязвимата към зависимости група – младежите. Основната му цел е превенция на употребата и пристрастяването към наркотични вещества, алкохол и хазартни игри сред млади хора на възраст между 15 и 29 години. Предвидените дейности включват образователни и информационни кампании, открити дискусии и онлайн консултации.

Чрез тях проектът ще осигури широк достъп до подкрепа и информация за възможно най-много хора, изложени на риск от зависимости.

