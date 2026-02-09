Дъжд и сняг обхващат страната

В понеделник, 9 февруари, се очакват минимални температури между 0° и 5°, а в София – около 2°, съобщават от НИМХ.

През деня облачността ще се увеличава. В часовете преди обяд на отделни места в Южна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната.

Вятърът постепенно ще се обърне от изток-североизток, ще бъде умерен и с него ще нахлува по-студен въздух. В Северозападна България, както и в по-високите части на Югозападна, дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще са между 3° и 8°, за София – около 7°.

По Черноморието ще преобладава значителна облачност, а сутринта на места ще има мъгла. Следобед по южните райони от крайбрежието се очакват валежи от дъжд. Вятърът от североизток ще бъде умерен, временно и силен. Дневните температури ще достигат 4°–7°. Морската вода е 6°–7°, а вълнението – 3–4 бала.