Магията на Африка: Незабравими гледки и адреналин с велосипеди в Руанда

Африка не е просто отделен континент - това е един цял различен свят, който представителите на западната цивилизация като цяло познаваме в най-добрия случай бегло. Все повече хора поемат смело на пътешествие към Черния континент, който се развива с бързи темпове.

Пример за това например е организирането на Световно първенство по колоездене на шосе от Руанда - събитие от исторически мащаб за континента.

Естествено, любителите на спортни залози са наясно, че такъв форум попада в менюто на водещия сайт за спортни залози, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Ако това се подразбира, то засилващата се роля на Африка е тенденция като магнит за туристи и големи събития за момента не личи толкова очевидно.

И все пак все повече включват “ваканция в Африка” в бъдещите си планове. Подобно приключение със сигурност изисква значителна подготовка - не е като да отскочиш за “дълъг уикенд” до Халкидики в края на септември. А и със сигурност не е най-правилният подход да се говори генерално за целия континент - все пак като територия той е три пъти по-обширен от Европа. Затова нека да се фокусираме върху споменатата вече Руанда - една от по-малките африкански страни, която се развива с впечатляващи темпове в последно време и която предлага неочаквано добри възможности на туристите.

Как да се подготвим за пътешествие до Руанда?

Преди да потеглите към тази красива екваториална страна, трябва да знаете какво да свършите предварително. В Европа свикнахме да пътуваме свободно, но доста за другите региони на планетата все още се изисква издаване на виза. Това важи и за Руанда, но процедурата не е сложна - може да се подаде онлайн заявление, а освен това се издава на място на летището в Кигали, като струва 30 долара за едномесечен престой. Има и пакети за $100, които обаче дават шанса в рамките на 90 дни да се влезе още в Уганда и Кения.

Ключово преди пътуване към Африка е да се направят необходимите ваксинации. Задължително изискване при стъпване в Руанда е да се покаже документ за имунизация срещу жълта треска, а освен това е маларийна зона и трябва да носите определени препарати, както и репеленти.

В този ред на мисли - не подценявайте и облеклото. Забравете за клишето, че щом говорим за Африка, то винаги е горещо. Отправяте към Земята на хилядата хълма, така че е задължително да си приготвите и връхни дрехи, особено ако планирате да обикаляте планините - а това е една от основните причина да мислим за посещение на Руанда все пак. Вземете си здрави обувки и дъждобран (анорак), като избягвате ярките цветове, ако обмисляте да се впуснете в сафари или трекинг във високите части.

Какво можем да правим по време на почивка в Руанда?

Ако ви е омръзнало човешкото стълпотворение на най-популярните сред туристите градове в Европа, то най-вероятно търсите уединение или поне спокойствие сред природата. А Руанда може да ви предостави много в това отношение. Ето какви са някои от вариантите да се насладите на естествените богатства и красоти на страната:

Горила трекинг

Разходка в планината не в компанията на големите маймуни, а с идеята да ги видите. Това е уникално преживяване, защото планинските горили се срещат само в Руанда - конкретно в Националния парк Volcanoes в планината Вирунга в северозападната част на страната. Това не е далечен поглед от джипа на сафарито, а възможност за близък зрителен контакт. Все пак трябва да пазите дистанция от десетина метра, а и удоволствието е скъпо - струва минимум 1500 долара.

В кратера на вулкана

Ходенето в планината може да бъде свързано и с изкачване на върхове, включително и вулканични такива. А Руанда предлага такава опция на не повече от три часа път от столицата Кигали. В споменатата вече планина Вирунга има няколко пика, които заслужават внимание. За най-високия - Карисимби (4 507 м над морското равнище), неизменно се предвижда двудневен трекинг. Може да се направи преход до Бисоке (3 711 м н.в.), Гахинга (3 634) или Мухабура (4 217).

Едно по-различно сафари

Това е основна опция при екскурзия в Африка. Преживяването в Руанда е малко по-различно от стандартното в района на Серенгети. При сафари все пак сте по-защитени в сравнение с разходка в планината, като Земята на хилядата хълма също дава възможност да се видят т.нар. “Big 5” - големите пет животински вида на саваната (лъв, леопард, слон, носорог, африкански бивол).

Пътешествие на колела

Това, че Руанда е домакин на Световното първенство по колоездене, показва, че страната предлага прекрасни възможности на всички, които обичат да въртят педалите. Не се заблуждавайте обаче - терените са предизвикателство дори за супер майстори като Тадей Погачар.

Все пак най-известният маршрут не е толкова сложен от техническа гледна точка. Става дума за прословутото трасе между реките Конго и Нил - дължината му е близо 250 км, като трябва да си предвидите минимум 5 дни за осъществяването му. И то ако сте добре подготвени велосипедисти.

Какво предлага столицата Кигали?

Разбира се, колело може да се кара и по пътищата, както и по улиците на най-големия град. Те са по-добре асфалтирани от повечето африкански страни. Освен това столицата Кигали като цяло е сигурно място, като все пак трябва да се избягват крайните квартали. Градът също предлага интересни възможности, но те се изчерпват за ден-два. Фокусът е върху природата и върху опознаването ѝ - вие изберете дали с джип, на колело или на крак.

Сайт №1 за спортни залози в България съветва за отговорна и разумна игра във всеки един момент.