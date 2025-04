Military Watch: Американските сили унищожиха основно йеменско пристанище при последната атака (ВИДЕО)

Централното командване на САЩ на 17 април направи изявление, потвърждаващо „унищожаването“ на йеменското пристанище Рас Иса, но не предостави повече подробности за мащаба на атаката или за видовете активи, които са били използвани, съобщава военното издание Military Watch.

Кадрите потвърждават масови пожари в складове за гориво. Причината за атаката срещу цивилната пристанищна инфраструктура беше да се подкопае икономиката на йеменските сили на коалицията Ansurullah, с които американските сили участват във военни действия в значителен мащаб от октомври 2023 г.

The U.S. just destroyed Ras Issa port - the route through which ships continued supplying fuel to the Houthis.



The Houthis picked a fight way out of their weight class. pic.twitter.com/60kRoJwizR