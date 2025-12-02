Обявиха сметката за снощния протест в София

Щетите от вандалските прояви снощи в София възлизат на над 80 000 лв., съобщи Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Повредени са над 70 контейнера и улични кошчета, както и над 180 ограничители на велоалеи. Счупени са 30 антипаркинг колчета, около 15 кв. м жълти павета и над 20 кв. м тротоарна настилка. Пети пътни знака са изкъртени, а капаци на експлоатационните дружества са счупени.

Неделков уточни, че щетите по изгорелите и повредени контейнери и антипаркинг колчета се оценяват на по 40 000 лв. всеки.

Счупени са и прозорци на трамваи, като стойността на тези щети още се изчислява.