Огненият кон вещае бурни промени и ново начало

Специална прогноза от астролога на „Труд news” за китайската Нова година

Очакват ни политически трусове, трансформации и динамични пазари

Започва нов кармичен цикъл със съдбовни решения

На 17 февруари 2026-а година настъпва Китайската нова година, която ще продължи до 5 февруари 2027-а и ще бъде под знака на Червения огнен кон. Неговата пламенна символика вещае динамика, бурни промени, страст и съдбовни решения. Това е една от най-силните и трансформиращи комбинации в китайската астрология. Тази енергия се проявява само веднъж на 60 години и винаги носи със себе си внезапни обрати и силен импулс за развитие.

Китайският календар, за разлика от западната астрология, не следва фиксирани дати, а се ръководи от лунните цикли.

Новата година започва през второто новолуние след зимното слънцестоене. През 2026 година това новолуние съвпада със слънчево затъмнение - знак за дълбока трансформация и начало на нов кармичен цикъл. Празничният период ще продължи 15 дни - до пълнолунието през месец март, което също ще бъде съпроводено от лунно затъмнение.

Още от самото начало годината заявява своята мощна символика - „огън срещу огън“, енергия, която ускорява процесите и не позволява застой.

Червеният кон символизира свободата и движението напред. Не е случайно, че в историята годините под неговия знак често са били белязани от революционни идеи, социални движения, бунтове и внезапни трансформации. Това е енергия, която гори, изпепелява старото, за да направи път на новото.

Годината на Огнения кон е изключително благоприятна за нови начинания - стартиране на бизнес, промяна в кариерата, нови партньорства и смели лични решения. Енергията подкрепя активните, инициативните и тези, които не се страхуват да поемат отговорност. В същото време обаче тя носи и нестабилност.

Икономическите процеси ще бъдат по-динамични, пазарите - по-чувствителни, а инвестициите - по-рискови. Възможни са бързи възходи, но и внезапни спадове.

Натрупаните проблеми излизат на повърхността в годината на Огнения кон и изискват решения.

Възможни са размествания във властта, поява на нови лидери и промяна в обществените нагласи. На обществено и политическо ниво енергията на настоящата 2026-а активира силни процеси на недоволство, протести и стремеж към повече свобода; хората трудно ще търпят несправедливост, забавяне и прикриване на истини.

Последната година от цикъла на Огнения кон е била 1966-а, когато светът преживява културна революция и се зараждат нови идеологии. Тогава настъпват промени в традиционните модели на живот в западните общества и се поставят основите на антивоенни движения, социални казуси, културна революция, движения за права; отношенията между СССР и Китай се влошават; режимът в Китай започва пречистване от капиталистически и традиционни елементи, призовава се към унищожаване на старите обичаи, култура и навици.

Основният урок на Огнения кон и тогава, и сега е балансът между смелост и динамика, от една страна, и мъдрост, от друга.

Импулсивни действия, водени от его и нетърпение могат да доведат до загуби и конфликти. Истинският успех е възможен с постоянство, стратегическо мислене и вътрешна стабилност.

През настоящата година червеният цвят, свързван от древността с представата за късмет, щастие и закрила, ще бъде особено силен енергиен талисман.

България през 2026 година

Трудности носят месеците май, юни и декември

България през 2026 година под знака на Огнения кон ще навлезе в период, в който компромисите и отлагането вече няма да работят.

Най-напрегнати периоди за страната ни се очертават месеците май, юни и декември.

През май са възможни политически скандали, финансови сътресения и разкриване на важна информация. През юни ще се засилят социалната активност и протестните настроения, а през декември може да има сериозни политически кризи и международно напрежение. Септември също ще бъде чувствителен месец, свързан с проверки, разследвания и институционални сблъсъци. Всичко скрито, прикривано и стаявано ще започне да излиза наяве. Обществото ще бъде по-емоционално, по-чувствително към несправедливост и по-активно в изразяването на своите позиции.

Управляващите ще бъдат поставени под силен обществен натиск и от тях ще се изискват яснота, прозрачност и навременни действия. Всяко забавяне или неясна комуникация ще водят до напрежение. Големият урок за страната ни през тази година е развитието на стратегическо мислене, висок морал и способност за обединение. Подкрепата към предприемачеството, иновациите и новите идеи ще бъде ключова за устойчив напредък.

Предание от древността

Легенда за чудовището Ниан

Дълбоко в традицията на Китайската нова година е заложена древната легенда за чудовището Ниан, от което хората се ужасявали и криели в миналото. То се появява всяка нова година. Смятало се е, че Ниан се страхува от шум, от светлина и от червения цвят. Така възниква източната традиция на фойерверките, ярките украси и червените символи.

Китайският зодиак следва 12-годишен цикъл, комбиниран с петте елемента - Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. Именно тази система създава 60-годишни енергийни повторения.

Червеният огнен кон обединява в себе си движението, свободолюбието и стремежа напред с огнена страст, импулсивност и желание за победа. Това е година, в която хората усещат силен вътрешен подтик за промяна - да напуснат стари модели, да се освободят от ограниченията и да поемат по нови пътища.

Цветовете на късмета

Червено, златно, розово и бяло стават талисмани

През настоящата година благоприятни цветове според китайския календар са червено, златисто, жълто, оранжево, светлорозово, бяло и сребристо. Те могат да се използват като лични талисмани в подкрепа на късмета и вътрешната хармония.

Ще са необходими, тъй като 2026 година няма да бъде тиха и спокойна. Тя ще е забързана, интензивна, на моменти хаотична, но и изпълнена с огромен потенциал за развитие.

Годината на Червения огнен кон е време на пробуждане, смели избори и дълбока трансформация. Тя ни учи да не бягаме от промените, а да ги посрещнем с мъдрост, чисти намерения и отворено сърце. Ако тази мощна енергия бъде направлявана от честност и безусловна любов, може да се превърне в двигател на истински напредък както за отделния човек, така и за цялото общество.