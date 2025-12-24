Васил Терзиев: Бих определил 2025 г. като предизвикателна, но добра година

Бих определил 2025 г. като предизвикателна, но добра година, в която успяхме да отбележим значителен прогрес в много направления, заяви в навечерието на коледните и новогодишни празници кметът на София Васил Терзиев в интервю за БТА.

За свършеното през годината той каза, че има изключително много малки и големи неща, с които се гордее. Политиците не сме избирани, за да се оплакваме колко е тежък животът, а да намираме решения. Всеки човек си има достатъчно проблеми, за да се налага да го занимаваме и с нашите, каза Терзиев. Той предпочита да обяснява какво се случва в София, а не да влиза в ролята на жертва. Не ми е фокус да се оплаквам всеки ден какви проблеми съм заварил, а точно обратното - когато мога, винаги съм изказвал благодарност за хубавите неща, отбеляза кметът. Опитва се да поправи лошото и гледа напред, вместо да търси оправдания за несбъднати мечти и нереализирани идеи, какъвто според Терзиев е типичният политически подход в България. Като си по-добър - покажи го, заяви столичният кмет.

От свършеното през годината Васил Терзиев открои нови 1000 места в детските градини, обновяване на транспортната инфраструктура, строителството на метрото, полагането на 110 000 кв. м пътна маркировка, нови 200 000 кв. м тротоари, подготвяне на проекти за ВиК за 150 млн. лв., полагане на над 93 хил. кв. м нови тротоари, създаване на модел на публично-частни партньорства за строителство на паркинги, подмяната на 35% от осветителните дела в града, 71% приключени или в процес на изпълнение граждански проекти в рамките на инициативата "Идеи за града".

Здраве и позитивизъм пожелава Терзиев на софиянци по повод празниците. Той е на мнение, че трябва да си напомняме като общество какво ни събира. Според него каквито и предизвикателства да имаме, когато обединим сили, можем да постигнем чудеса за квартала, града, държавата. Много по-силни сме, когато работим заедно и фокусът ни не е върху минали кривини, а върху изграждането на едно по-добро бъдеще за нас и децата ни, заяви кметът Терзиев.