Американците се изтеглят от логистичния център в Полша за доставка на военна помощ за Украйна

Съединените щати решиха да изтеглят войските и техниката си от центъра Ясионка в Полша, през който се доставяше военна помощ за Украйна. Това съобщиха от пресслужбата на командването на американската армия в Европа и Африка.

Отбелязва се, че предислоцирането на военно оборудване и персонал на други места в Полша е планирано като част от изпълнението на задачите за "оптимизиране на военните операции на САЩ и повишаване на нивото на подкрепа за съюзниците и партньорите".

.@USArmyEURAF announces the planned repositioning of U.S. 🇺🇸 military equipment and personnel from Jasionka, Poland 🇵🇱, to other sites in the country. Facilitating military aid to Ukraine 🇺🇦 will continue under Polish and NATO leadership.https://t.co/9BpL5VlItu