Амстердам най-недостъпен за покупка на дом

Необходими са 15,4 годишни заплати

Атина е на второ място сред градовете в Европа

Амстердам е най-недостъпният град в Европа за покупка на собствен дом от местните жители. Международна одиторска и консултантска компания публикува Европейски индекс на недвижимите имоти, който посочва къде покупката на жилище е най-трудна и къде това става сравнително лесно. Анализатори са изчислили колко средни годишни заплати в съответната държава са необходими, за покупка на новопостроен апартамент от 70 кв. метра.

Първото място сред най-недостъпните европейски градове е заето от Амстердам, където са необходими средно 15,4 местни годишни заплати за придобиването на апартамент. Второто място е заето от Атина, където са необходими 15,3 средни годишни гръцки заплати. Третата позиция е заета от Прага, където са необходими 15 чешки годишни заплати за покупката на апартамент от 70 кв. м. На следващите места в класацията са Кошице (Словакия), Бърно (Чехия), Банска Бистрица (Словакия), Братислава (Словакия), Любляна (Словения), Солун (Гърция) и Будапеща (Унгария).

В другия край на скалата е италианският град Торино, където апартамент може да бъде купен за едва 4,9 местни годишни заплати. Следват град Одензе в Дания, Манчестър във Великобритания, Орхус в Дания и полският град Катовице. На следващите места по най-достъпни жилища са Загреб (Хърватия), Целе (Словения), Марибор (Словения), Флоренция (Италия) и Дьор (Унгария).