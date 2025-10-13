Търсят модерни апартаменти 2000 евро за кв. м за дом  в центъра на Пловдив

Цените на жилищата в града под тепетата са по-достъпни от тези в столицата

Търсят модерни апартаменти

В центъра на Пловдив средните цени на апартаментите са в диапазона между 1500 евро и 2000 евро за кв. м, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. За града като цяло средните цени на жилищата варират от 1200 евро до около 2000 евро за кв. м в зависимост от характеристиките на имота и неговото местоположение. Предпочитани от купувачите райони в града са “Кършияка”, “Христо Смирненски”, “Тракия”, както и центърът на града.

В Пловдив, както и в столицата, жилищата, към които проявяват интерес купувачите, са предимно двустайни и тристайни апартаменти. В сравнение със София обаче, цените на имотите в Пловдив са по-достъпни и това привлича доста купувачи, които търсят по-добра среда на живот с по-приемливи разходи. Новото строителство в Пловдив се развива много добре. Купувачите на имоти търсят предимно модерни жилища, които предлагат всички необходими удобства.

Основният дял при предлагането на жилища в Пловдив са апартаментите, като на пазара има предимно двустайни и тристайни. Най-активно е предлагането в районите “Беломорски”, където средната цена е около 1100 евро/кв. м, “Христо Смирненски” и “Южен”, където имотите на шпакловка и замазка са с цени от 900 евро до около 1200 евро за кв. м, както и в централната част на града.

На пазара на ваканционни имоти също има активно търсене. Основната група купувачи са български граждани, но купуват и чужденци - поляци, германци, чехи и словаци. Предпочитани от купувачите са имоти с хубава локация и с гледка към морския бряг или планината. Най-търсени са студиата и двустайните апартаменти. Купувачите предпочитат имоти, които са обзаведени и готови за ползване, както и такива в сгради с ниска такса поддръжка. Търсят и къщи или апартаменти с дворове, които осигуряват повече пространство за обитателите, което от своя страна покачва цените на тези имоти.

Курортите по Централното Черноморие са едни от най-предпочитаните за покупка на недвижим имот. В района на Южното Черноморие интересът към покупка на жилище е най-засилен в Созопол и Черноморец. Средните цени на имот ново строителство в Созопол са между 1900 евро и 2500 евро за кв. м, в Поморие са между 1500 евро и 1600 евро за квадрат.

Относно планинските ни курорти най-желано място за покупка на имот е Банско, където средните цени варират от 1100 евро до 1500 евро за кв. м в зависимост от спецификата на конкретния имот. Интерес има и към имоти в Боровец, заради близостта на курорта до София, и към Пампорово, заради по-достъпните цени на жилищата.