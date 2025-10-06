Брокери, икономисти, инвеститори и институции ще обсъдят имотния пазар в Еврозоната

Как ще се отрази въвеждането на еврото върху пазара на недвижими имоти в България? На този въпрос ще отговорят водещи икономисти, инвеститори и представители на институциите по време на 11-ата Национална конференция „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в Еврозоната“.

Събитието ще се проведе на 31 октомври 2025 г. в Hyatt Regency Sofia и ще събере професионалната общност на брокерите, банковия сектор и международни експерти от Централна и Източна Европа. Конференцията се организира от Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), а билетите са вече в продажба на nsni.bg.

Форумът ще бъде открит от Левон Хампарцумян, един от най-разпознаваемите експерти във финансовия сектор у нас. В програмата ще се включат експерти от страни членки на Еврозоната – Хърватия, Литва, Латвия, Белгия и Словакия, които ще споделят предизвикателствата, пред които са се изправили в своите пазари, и решенията, които са намерили, за да предоставят реални уроци и практическа информация за адаптацията към еврото в България.

Сред ключовите акценти ще бъдат новите модели за финансиране, регулациите и алтернативните инвестиции и добрите практики от страни в Еврозоната и тяхното приложение в България.

За първи път тази година НСНИ ще връчи Годишни награди „Inspire to Higher 2025“, посветени на социално-отговорната мисия на бранша към обществото и професията. Признанията ще бъдат присъдени в четири категории – „Сърце в имоти“, за социална или благотворителна инициатива, „Посланик на професията“, за принос към развитието и престижа на професията, „Журналистика“, за професионално и обективно медийно отразяване, и „Почетна награда на НСНИ“, за изключителен принос към сдружението. Номинации се приемат до 22 октомври 2025 г. чрез формата за регистрация на nsni.bg. Регистрацията за конференцията е отворена до 29 октомври 2025 г.

Събитието се провежда с подкрепата на Банка ДСК и D Bank. Медийни партньори са Bloomberg TV, Euronews, в-к Труд, Economy.bg, Мениджър, в-к Строител, imoti.net, Stroitelbg.bg, novinite.bg, в-к Стандарт и Domaza.bg.НСНИ е гарант за надеждност и качество в сферата на недвижимите имоти у нас.