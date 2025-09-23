Има дефицит на завършени имоти

Купувачите стават по-взискателни по отношение на качеството и функционалността

Искат големи спални от поне 14 кв. метра

На пазара има дефицит на напълно завършени имоти ново строителство, с подови настилки, готови за боядисване стени и плочки в банята, разказаха брокери на имоти. Много купувачи на имоти не искат да се занимават с майстори и предпочитат апартамент, който могат да боядисат, да сложат мебели и да се нанесат веднага.

През последните години цените на майсторите много нараснаха. Голяма част от майсторите работят в сивия сектор и трудно може да бъдат задължени да спазват срокове или да плащат неустойки. При покупка на апартамент, който се нуждае от довършителни работи, купувачът трудно може да прецени още какви разходи ще бъдат необходими, а и колко време ще продължи ремонтът. Затова много купувачи търсят напълно завършени апартаменти, но предлагането им е ограничено.

Купувачите стават по-взискателни по отношение на качеството и функционалността на имотите, казват брокери. Те вече не искат да правят някои компромиси, на които бяха готови преди година-две. Например преди хората не обръщаха голямо внимание на преходните стаи, сега вече не ги искат. Много хора, които търсят тристаен апартамент, държат в него да има две санитарни помещения.

Преди година-две наличието на втора тоалетна за много купувачи беше допълнителен разход заради по-голямата площ на имота. Но сега купувачите са готови да платят по-висока цена, но да имат по-големи удобства. Купувачите вече се интересуват и от това каква е площта на коридорите спрямо общата площ на апартамента.

Промениха се и изискванията на купувачите към размерите на стаите. Ако преди беше нормално спалнята да е с площ 12,5-13 кв. метра, сега новата минимална граница е 14 кв. метра, тъй като тенденцията вече е да има повече пространство в апартаментите и те да бъдат по-функционални. Купувачите държат в спалнята да може да бъде поставен голям гардероб, фотьойл, а в някои случаи дори и бюро, така че през деня стаята да бъде използвана като кабинет и за работа от къщи.

Характерно за пазара на имоти е, че купувачите се интересуват не само от самия апартамент и от сградата, а и от заобикалящата я среда. Наличието на добре изградени дворове с малки детски площадки или място, където след работа да прекарват време на открито е голямо предимство. Локацията на имота и схемите за плащане при новото строителство също са от съществено значение при избора на конкретен имот.

Нараства търсенето на жилища край столицата

Нараства интересът към жилища в област София.

Спокойствието е по-голямо

Нараства интересът към жилища в населените места около София, казват брокери на имоти. До голяма степен това се дължи на възможността за по-голямо спокойствие и по-чистата околна среда, като същевременно при наличието на добра транспортна свързаност хората могат бързо да стигнат и до центъра на София.

Много купувачи търсят жилища в област София за постоянно живеене. Населените места около столицата предлагат по-ниски цени, което ги прави привлекателни за тези, които търсят по-достъпни алтернативи в близост до града или до работното им място, с добри транспортни връзки. Докато в София средната цена на апартаментите вече е над 2000 евро за кв. м, в населените места в област София могат да бъдат намерени жилища на цени около 1300-1400 евро за квадрат.

Предлагането на жилища в населените места около София все още е ограничено, а интересът към тях ще нараства през следващите години, категорични са брокери. С увеличаващите се цени в София и нарастването на разходите за живот там все повече хора се насочват към близките населени места с по-достъпни жилища. Регионът представлява добра възможност за инвестиции в жилищния сектор и в нови проекти, които отговорят на нарастващите нужди за модерни жилища, които предлагат високо качество на живот на по-достъпни цени.