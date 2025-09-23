Купуват домове в два курорта

Прогнозират поскъпване

В Созопол цените са около 1500 евро за кв. м

Хората, които имат финансова възможност, купуват и летен, и зимен ваканционен имот, разказаха брокери. Така според сезоните те ходят на различни места.

Летните курорти имат по-голям дял от пазара на ваканционни имоти. Причината за това е, че те обхващат по-голяма територия и много разнообразни населени места, докато при зимните ваканционни имоти има три основни курорта. Но не всички любители на планината купуват имоти в ски курорт - част от тях се насочват към къщи в планински села.

Цените на жилищата в Слънчев бряг и Банско средно са около 1000-1200 евро за кв. м. В Созопол цените са доста по-високи и са средно над 1500 евро за квадрат. Подобни са цените и в Боровец. Напоследък нараства интересът към имоти по Северното Черноморие. В Бяла, Балчик и Каварна може да бъдат намерени имоти за под 1000 евро на квадрат. Конкретните цени на отделните ваканционни имоти варират в много широки граници според точното им местоположение и качеството на строителството. Тъй като предлагането на ваканционни имоти е по-малко от търсенето, очакванията са цените да продължат да нарастват.

Пазарът на имоти в София и останалите големи градове е изключително активен. Най-често жилища купуват хора на възраст между 30 и 50 години. Но много активни са и купувачите на възраст между 25 и 30 години, както и тези над 50 години. Имотите са еднакво интересни за инвестиция в различни етапи от живота, категорични са брокери.