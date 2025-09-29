Пенсионери купуват имоти в Гърция

По-евтино е, отколкото в други държави в Европа

В Солун искат 2107 евро на квадрат

Много пенсионери от Европа купуват имоти в Гърция и се местят да живеят в южната ни съседка, пишат гръцки медии. Макар че през последните години жилищните имоти в Гърция значително поскъпнаха, цените им остават много по-ниски, отколкото в повечето големи градове в Европа.

В централната част на Атина средната цена на квадратен метър жилищна площ достига 2250 евро, а в Солун средната цена е 2107 евро на квадрат. Имотите в Атинската ривиера са особено търсени от заможни чужденци, като средните цени са около 3900 евро на кв. м. В луксозни предградия на Атина като “Глифада” и “Вулиагмени” има и имоти с цени над 10 хил. евро на квадрат.

Но в големите градове на Европа, като например Париж, Берлин, Виена и Амстердам цените на жилищата са много по-високи. С наличните си пари много пенсионери от държави в Европа не биха могли да купят имот в родния си град. Но парите им са достатъчни за покупка на жилище в Гърция, в което да живеят на старини. Някои пък продават жилището си и с получените пари купуват по-евтин имот в Гърция. Така дори им остават пари за текущи разходи.