В Марбея средната цена е 8650 евро на кв. метър

Спасяват се от летните горещини

Цените на жилищата в Северна Испания нарастват на фона на повишаващия се интерес на чуждестранни купувачи към тях, пишат местните медии. Например в Кантабрия средната цена на квадратен метър жилищна площ е нараснала до 4110 евро. В град Понтеведра, в северозападната част на Испания, жилищата са поскъпнали средно до 2068 евро за кв. метър. В провинция Алава в Северна Испания средната цена достига 2956 евро.

Имотите в Северна Испания остават по-евтини от тези в най-предпочитаните от чужденци райони на Испания - по испанското средиземноморско крайбрежие и на Балеарските острови. В курортния град Марбея, в южната испанска автономна област Андалусия, квадратният метър достига средна цена от 8650 евро. В Санта Еулалия дел Рио на остров Ибиса средната цена на квадратен метър жилищна площ е 5363 евро.

Традиционно богатите чужденци избират испанското средиземноморско крайбрежие, когато планират да купят жилище в страната. Най-често те купуват имот в автономните области Каталуния, Валенсия, Андалусия, както и на Балеарските острови, сред които са Ибиса и Майорка. Но напоследък има известна промяна в предпочитанията им, и заможни чужденци купуват жилища и в северната част на Испания. Редица чужденци предпочитат Северна Испания заради повечето зеленина и по-хладния климат. Област Кантабрия традиционно привлича купувачи на имоти от Франция, но към нея вече обръщат своя поглед и американци.

Нараства интересът към имоти с цени над 1 млн. евро. Германско семейство, което притежава къща в град Алтеа, на испанското средиземноморско крайбрежие, е решило да плати 1,8 млн. евро за имот в северната област Галисия, за да “се спаси от летните горещини”.